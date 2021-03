Primo tempo divertente deciso da un gol di Insigne: Napoli-Bologna 1-0 dopo 45 minuti

Un bel primo tempo, il Napoli in vantaggio ma di fronte a un Bologna tutt'altro che arrendevole. E' finito 1-0 il primo tempo allo Stadio Maradona, in una gara valida per la 26esima giornata di Serie A. A decidere fin qui la partita che mette di fronte le squadre di Gattuso e Mihajlovic il gol realizzato dopo 8 minuti da Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei che s'è messo alle spalle le polemiche degli ultimi giorni - conseguenti alla sua reazione per il 3-3 in Sassuolo-Napoli - con una bella esultanza con i compagni di squadra.

Il gol che ha sbloccato e deciso la prima frazione è frutto di una bella azione in velocità, a una verticalizzazione di Fabian e a un bel passaggio di prima di Zielinski, che ha liberato Insigne dal limite dell'area e ha permesso al suo capitano di calciare da una delle sue zolle preferite.

Dopo l'1-0, il Bologna più del Napoli ha cercato il gol. La squadra di Mihajlovic ha risposto colpo su colpo e con Skov Olsen - tra i migliori, fin qui - ha colpito il palo con un bel tiro a giro. La squadra di Gattuso nel corso della frazione ha trovato più di qualche difficoltà, ha perso Ghoulam per infortunio al 20esimo e ha dovuto fare i conti con uno Zielinski non sempre al top della condizione.

La squadra di Gattuso non ha comunque rinunciato ad attaccare: 17 minuti dopo il gol, Insigne ha chiamato Skorupski al grande intervento. Mentre Politano, al 34esimo, da ottima posizione ha calciato malissimo. Poco prima però Palacio aveva impegnato Ospina con un colpo di testa, a testimonianza di un Bologna vivo e reattivo, che al 44esimo s'è visto (giustamente) annullare un gol dello stesso argentino per posizione di fuorigioco. Napoli in vantaggio all'intervallo, ma la partita sembra avere ancora molto da dire.

