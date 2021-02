PSG, Mbappé come Sheva: è il 2° a segnare una tripletta al Camp Nou in Champions

Kylian Mbappé come Andriy Shevchenko. Il francese infatti è il secondo calciatore nella storia della Champions League a riuscire a segnare una tripletta al Camp Nou contro il Barcellona. Prima di lui c’era riuscito solo Sheva ai tempi della Dinamo Kiev, correva l’anno 1997 – Mbappé sarebbe nato l’anno successivo – quando trascinati dalla loro stella gli ucraini si imposero 4-0 contro il Barcellona.

3 - Kylian #Mbappé is only the 2nd player in Champions League history to score a hat trick at Camp Nou as an opponent after Andriy Shevchenko in 1997 with Dynamo Kiyv. Champion.#BarcaPsg pic.twitter.com/s9w2XfGEAW

