PSG, Pochettino: "Daremo il massimo sapendo che di fronte c'è un City in ottima forma"

Prima del match contro il Manchester City, il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso che abbiamo giocato sabato poi ci siamo allenati ma anche il City ha avuto gli stessi impegni. Dipende dallo stato d'animo e approccio dei singoli allenatori. Abbiamo 25 giocatori disponibili in rosa e quindi ho cercato il buon equilibrio in rosa per cercare un buon rendimento da parte di tutti e la vittoria".

Come mai gioca Bakker?

"Bakker è un ottimo giocatore che ha tutte le possibilità come gli altri in rosa. Ora ha un ottimo stato di forma e si tratta come approccia le partite nel rendimento che sta dando. Sono certo che farà lui, come gli altri una buona partita".

C'è una bella coreografia allo stadio.

"E' un peccato che non ci siano i tifosi. Qualsiasi squadra in Europa ha l'obiettivo di giocare una semifinale di Champions. Poi l'obiettivo è arrivare in finale ma è l'ultima partita che giochiamo in casa ed è un peccato non ci siano i tifosi. Daremo il massimo sapendo che di fronte c'è un City in ottima forma".