Qualcosa da dire a Spalletti? Totti: "No, è nel dimenticatoio. Chiusa dal momento dell'addio"

"C'è qualcosa che vorresti dire a Spalletti?" Francesco Totti non si tira indietro alla domanda di Walter Veltroni nell'intervista concessa al settimanale "Sette" del Corriere della Sera, ma risponde guardando oltre, senza ulteriori polemiche: "No, per me è stata chiusa nel momento in cui lui è andato via e io ho smesso di giocare. Per me lì c'è stata la chiusura definitiva. Ha sbagliato lui, ho sbagliato io, ha sbagliato la società, non so chi ha sbagliato. Ormai è successo, mettiamolo nel dimenticatoio e giriamo pagina".