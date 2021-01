Quale futuro per Gomez? L'agente Tinti: "O uno scambio o nulla. Nessuno spenderà 10 milioni"

vedi letture

Quale futuro per il Papu Gomez? E' questa la domanda che vi abbiamo posto nel nostro ultimo sondaggio a meno di due settimane dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Un tema affrontato anche da Tullio Tinti, noto procuratore, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Rai': "E' un calciomercato con pochi soldi, cose eclatanti non ci sono state e secondo me non ci saranno: si ricorrerà a scambi e prestiti. Il caso Papu Gomez? Io penso che le richieste dell'Atalanta siano legittime, ma anche che nessuno potrà esaudirle. Quindi o cederanno il giocatore in uno scambio oppure lo faranno per cifre più basse. Non penso che qualcuno voglia spendere 10 milioni per lui. Altrimenti il calciatore dovrà rimettersi in testa di rimanere e il club pure".