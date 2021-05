Qualificazione Champions e due trofei vinti: così Pirlo crede e spera nella conferma

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Andrea Pirlo. E racconta che l'allenatore, dopo aver fatto autocritica per gli errori commessi, confida nei margini di miglioramento. Ancora non c'è soluzione, spera che dagli uffici di Exor e dalla Continassa arrivi presto una risposta. Il tecnico, però, è fiducioso: aver conquistato la Champions e aver vinto due trofei può aver cambiato le carte in tavola.