Quanto costa oggi CR7? Con l'ammortamento la Juventus dovrebbe venderlo a 29 milioni

Il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio la situazione finanziaria attorno a Cristiano Ronaldo, legando inevitabilmente il tutto al suo futuro. Il portoghese, al termine di questa stagione, avrà ancora un anno di contratto con la Juventus ma il futuro non è ancora scritto. Arrivato nel 2018 per un totale di 115 milioni di euro fra costo del cartellino, premi e commissioni, al termine dell’attuale stagione la spesa sarà ammortizzata per 88 milioni di euro. Per questo motivo, per non fare minusvalenza, la Juventus dovrebbe cederlo per circa 29 milioni di euro. Una cifra comunque importante per un calciatore di 36 anni, alla quale evidentemente andrebbe aggiunta la spesa per lo stipendio che attualmente è di 31 milioni netti, al lordo più di 60 milioni a stagione.