Rabiot è un incedibile per la Juve: il francese è presente in tutte le ipotesi tattiche di Allegri

Fra gennaio e febbraio scorso, con la Juventus di Pirlo che aveva trovato la quadratura con McKennie e Bentancur ai lati di Arthur, il futuro di Adrien Rabiot a Torino sembrava a forte rischio. Qualche mese dopo, con un finale di stagione in bianconero in crescendo e un Europeo giocato da protagonista con la Francia, la situazione del centrocampista sembra radicalmente cambiata. Nelle ipotesi di Max Allegri per il proprio centrocampo, scrive il Corriere dello Sport, Rabiot è sempre presente, sia che si parli di linea a due che di linea a tre. In più, l'ex PSG può agire anche sulla corsia sinistra, come dimostrato proprio in Nazionale. Per questo, spiega il quotidiano, il suo status in bianconero è diventato di quasi incedibile.