Raddoppio Sampdoria a Parma: errore di Hernani, Keita Balde firma lo 0-2 al 34'

Raddoppio Sampdoria e punteggio sullo 0-2 in casa del Parma! Il bis lo serve Keita Balde, che sfrutta un'azione cominciata da un errore di Hernani in impostazione, con recupero e rifinitura vincente di Ramirez. Pallone per il franco-senegalese, che si porta la palla sul mancino e, in diagonale, fredda Sepe. Si mette in salita la partita per il Parma.