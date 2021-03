Rafinha svela il sogno di Vidal: "Vuole giocare nel Flamengo, indossa sempre la maglia"

Intervistato in una diretta social, l'ex genoano Rafinha ha parlato di Arturo Vidal e dalla voglia del centrocampista dell'Inter di giocare nel Flamengo: “Vidal ha tanta voglia di giocare nel Flamengo. Moltissima. Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019, è impazzito. Mi disse 'Rafa, devo giocare per il Flamengo'. Gli piace molto il Flamengo. Indossa la maglia anche ora che è in Europa".