Raiola criptico sul futuro di Haaland: “A volte è meglio non cambiare quando ti dicono di farlo”

Il prossimo gioiello della scuderia di Mino Raiola? È già qui e si chiama Erling Braut Haaland, stella norvegese del Borussia Dortmund: “Su di lui sbagliavano tutti - dice lo stesso Raiola a The Athletic - ha fatto tutto molto più in fretta di quanto potessimo immaginare. È lui a gestire la sua tabella di marcia, forse io sono stato anche troppo cauto quando gli ho detto di andare al Dortmund invece di qualche altro club. Questo ragazzo può andare ovunque voglia, è già a questo livello. E avrebbe potuto farlo già l’anno scorso. A volte è meglio non cambiare quando tutti dicono di andare. E a volte è meglio lasciare quando tutti dicono di non cambiare”.