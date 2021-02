Raiola: "Grandi come Pogba o Solskjaer non vengono destabilizzati. Ma non ne parlo più"

Nel corso della sua intervista alla BBC, Mino Raiola ha parlato anche della situazione di Pogba, specie delle critiche ricevute per i suoi commenti sul "ciclo chiuso" allo United per l'ex Juve: "Ho solo espresso un'opinione, non volevo creare problemi. Non credo che abbia destabilizzato nessuno, perché hanno fatto una stagione fantastica e sono stati addirittura primi, per un periodo, in campionato. Pensi che grandi giocatori come Paul Pogba o Solskjaer, uno che ha vinto tutto nella sua vita - siano destabilizzati da quello che dice Mino Raiola? Dai, per favore. Ma non ne parlo più. La vita diventerà più noiosa, ma questo è quanto".