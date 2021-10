Raiola: "Il Milan non ha saputo tenere Donnarumma. È stato minacciato ma non ha ucciso nessuno"

"Mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione per difendere Donnarumma in qualche modo dopo che su un ponte di Milano è comparso un ignobile striscione". È questa la domanda che si pone Mino Raiola, agente del portiere del PSG, parlando al Corriere dello Sport a due giorni dai fischi di contestazione ricevuti dal giocatore nel corso del suo ritorno a San Siro con la maglia della Nazionale. "Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? Non mi risulta. La verità è che il Milan non ha potuto o saputo tenerlo, non fa molta differenza. Prova a chiedere a qualsiasi padre cosa avrebbe consigliato al proprio figlio: restare al Milan o andare al PSG?".