Ramirez: "La mia priorità è l'Europa. Genoa? Non credo, amo la gente della Sampdoria"

vedi letture

Gaston Ramirez è attualmente svincolato, dato che il suo contratto con la Sampdoria - in scadenza allo scorso 30 giugno - non è stato rinnovato. Intervenuto sulle frequenze di Rock&Gol, il fantasista uruguaiano ha così spiegato: "Ho concluso il mio contratto, sono libero e svincolato, vediamo quali soluzioni posso trovare, vediamo cosa arriva. La mia priorità è quella di continuare e di restare in Europa. Vorrei sempre cercare di competere ai massimi livelli. Vedremo cosa potrà succedere".

Possibile il Genoa?

"Non credo, per amore della gente della Sampdoria, non vorrei rovinare qualcosa restando a Genova. Conservo l’amore e il rispetto che i tifosi hanno per me".