Rampulla su Pirlo: "Assurdo dargli una Ferrari e poi dirgli di scendere dopo 6 mesi"

Ai taccuini di 'Gazzetta.it' l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha detto la sua sulla decisione che dovrà prendere la società bianconera in merito alla guida tecnica per la prossima stagione: "Quando hanno scelto Pirlo, credo abbiano pensato di tenerlo per tre, quattro, cinque anni. Sarebbe assurdo pensare di dare la Ferrari a un giovane allenatore e dopo sei mesi dirgli di scendere e andare via. Di contro, col massimo rispetto per Pirlo che probabilmente diventerà un grande allenatore con le dovute esperienze, si potrebbe anche scegliere di andare su un allenatore più esperto, che sa bene come aprire un nuovo ciclo. I nomi che si leggono sono tutti validi, resta una scelta complicata”.