Ranieri alla Roma, Spalletti dice sì: "Ha tutto per risolvere le cose"

A margine della conferenza stampa alla vigilia della sfida che l'Italia giocherà domani sera contro il Belgio in Nations League, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha brevemente commentato anche la scelta della Roma di puntare su Claudio Ranieri per la propria panchina, in quella che sarà la terza avventura dell'allenatore in giallorosso. Il primo allenamento di Ranieri è previsto per il pomeriggio di domani.

"Ranieri ha la conoscenza profonda di quei luoghi, viene da Testaccio. E' una scelta fatta bene. Credo che lui abbia tutto il necessario per poter fare bene e risolvere le cose", è il pensiero di Spalletti riportato da Sky Sport.

In questi minuti proprio Claudio Ranieri ha così parlato all'Ansa della scelta: "Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato", la risposta sorridente dell'allenatore. Nelle scorse ore insieme al suo agente Pietro Chiodi il tecnico di Testaccio è volato a Londra per incontrare Dan e Ryan Friedkin in un hotel del centro città. E dopo 4 ore di summit, gli accordi sono stati trovati e il percorso da qui a fine stagione è stato tracciato, con Ranieri che come detto domani sarà a Trigoria e nel pomeriggio indosserà scarpe da calcio e fischietto per dirigere la prima sessione di allenamento della sua nuova Roma.