Ranieri racconta la trattativa per Gasperini alla Roma e la "bugia bianca"

vedi letture

“Mi avete dato del bugiardo quando ho risposto di no alla domanda se fosse Gasperini”. Claudio Ranieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, è tornato sulla trattativa con l’ormai ex tecnico dell’Atalanta: “Ma in quel momento non era ancora Gasperini: lo avevo contattato e mi aveva detto ‘perché no’, però da lì a dire che era lui ce ne correva di tempo e di tutto.

L’ho chiamato e gli ho chiesto se poteva essere interessato - ha proseguito Ranieri nel corso dell’incontro con i cronisti -. Finito il campionato ci siamo risentiti, poi siamo stati sorpresi a Firenze e il resto è noto. È stato molto pratico, molto veloce, molto tutto: c’è stata subito sintonia, ho trovato una persona con una voglia di far bene incredibile. Super motivato, super entusiasta, perciò io sono particolarmente contento.

Per il momento sono soddisfatto, certo poi bisogna lavorare e che i ragazzi capiscano che c’è un cambio di mentalità. Io sono arrivato in un momento nel quale avevano il morale sotto terra, sono stato più un fratello maggiore che li ha stimolati in ogni verso, riprendendo chi dovevo riprendere in modo costruttivo”.

La conferenza stampa di Ranieri.