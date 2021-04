Ranocchia: "È un'Inter resiliente. Far parte di questo gruppo è un onore"

"Oggi era fondamentale vincere visti anche i risultati delle altre, lo abbiamo fatto”. Parola di Andrea Ranocchia, che a InterTV commenta il successo per 1-0 sul Bologna: “Abbiamo sofferto tutti insieme quando c'era da farlo, l'importante erano i tre punti. Siamo contenti e ora pensiamo al Sassuolo".

Come si gestisce la pressione dei tanti impegni ravvicinati?

"Come abbiamo sempre fatto, lavorando tanto a testa bassa. Chiunque gioca si fa sempre trovare pronto, il gruppo sta bene, è sano e forte e vuole raggiungere un obiettivo che sappiamo tutti".

Un aggettivo per questa squadra?

"Resiliente. È una squadra che dà tanto, negli allenamenti come in spogliatoio. Siamo tutti presenti e ci sentiamo tutti importanti, questo è fondamentale per arrivare in fondo".

Cosa vuol dire far parte di questa Inter?

"Far parte dell’Inter è far parte di una famiglia, ne ho vissute tante ma far parte di questo gruppo è un onore. Mi trovo benissimo con i ragazzi e lo staff, sono veramente contento di farne parte".