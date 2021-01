Restyling in attacco per la Fiorentina. Da Pavoletti a Cabral, tutti i nomi. E c'è il sogno Gomez

Patrick Cutrone è rientrato al Wolverhampton, Christian Kouamé piace a tante squadre e la Fiorentina sembrerebbe così costretta a intervenire sul mercato, alla ricerca di una punta che possa aiutare Dusan Vlahovic a crescere. Un profilo esperto, dunque: secondo Tuttosport, la dirigenza viola starebbe pensando a Leonardo Pavoletti e Roberto Inglese, oltre all'obiettivo di vecchia data, Felipe Caicedo. Ma ci sarebbe un nome nuovo: il quotidiano parla di un interesse per Arthur Cabral, attaccante brasiliano di 22 anni in forza al Basilea, con cui ha segnato 8 reti in 15 presenze stagionali. Un interesse che lo stesso giocatore avrebbe confermato: "Sono contento per l’interesse della Fiorentina o di qualsiasi altra squadra, ma in questo momento non ci sto pensando".

Sogno Papu - Oltre ai pochi gol degli attaccanti, a preoccupare Cesare Prandelli sono anche le condizioni di Franck Ribery, uscito malconcio dalla sfida contro la Lazio. Il francese non ha riportato lesioni ma le sue condizioni fisiche continuano a preoccupare la società, che vorrebbe acquistare un altro elemento di personalità e qualità per alzare il livello della rosa. Il sogno è Alejandro Gomez, che però costa troppo e difficilmente accetterà il trasferimento in una squadra dalle ambizioni ancora poco definite.