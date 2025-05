Retromarcia Tudor: andrà al Mondiale per Club, ma la Juve può liberarlo in caso di offerte

Lo sfogo post-qualificazione Champions è già alle spalle: Igor Tudor resterà alla guida della Juventus almeno fino al Mondiale per Club. Il tecnico croato, dopo le dichiarazioni accese di domenica, ha fatto marcia indietro anche grazie al chiarimento con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A confermarlo è il suo agente Anthony Seric, che ha attribuito le parole del tecnico alla tensione accumulata per il difficile obiettivo raggiunto.

Tudor resta consapevole che la sua permanenza non è scontata. Le voci su un possibile successore lo accompagnano da settimane e, pur con il massimo rispetto per la società, ha espresso il desiderio di sapere quanto prima se sarà lui a guidare la squadra nella prossima stagione. L'allenatore croato ha accettato di partecipare al Mondiale per Club, ma sa bene che questa scelta potrebbe impedirgli di accasarsi altrove qualora la Juve decidesse di cambiare guida tecnica. Per questo si è detto disponibile a valutare eventuali offerte prima della partenza, prevista per metà giugno, e la Juventus potrebbe liberarlo.

La società bianconera, dal canto suo, punta a un profilo di alto livello per il futuro: esperienza, carisma e trofei nel palmarès. Antonio Conte resta l’identikit ideale, ma i tempi sono stretti. Se Tudor dovesse lasciare, l’alternativa per il torneo mondiale potrebbe essere una soluzione interna, come Magnanelli o Brambilla.