Retroscena Mourinho: la Roma voleva presentare Mourinho al Colosseo, ma non sarà possibile

Una presentazione in pompa magna, è quello che ha in mente la Roma per dare il proprio benvenuto nella capitale a José Mourinho. Come riporta Il Tempo, le intenzione dei Friedkin erano di presentare il tecnico lusitano al Colosseo, con Trinità dei Monti come alternativa, ma per motivi burocratici tutto ciò non sarà possibile. L'ex tecnico dell'Inter, allora, verrà presentato in centro città, con i dettagli che verranno svelati nei prossimi giorni.