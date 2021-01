Reynolds come Demiral e Hamed Traorè: le sinergie della Juve per ampliare il suo mercato

La Juventus, come noto, non ha posto in rosa per gli extracomunitari, dopo gli acquisti estivi di Arthur e McKennie. Per questo, per non perdere l’occasione Bryan Reynolds, i bianconeri hanno nuovamente esplorato l’ultima frontiera del mercato. Ovvero quella delle sinergie. Il Benevento, che tecnicamente aveva interesse nel giocatore statunitense, proprio con l’appoggio della Juventus potrà metterlo a disposizione di Filippo Inzaghi. Ed il giocatore sarà a tutti gli effetti del club sannita, anche se alle spalle ci saranno proprio i bianconeri. Reynolds insomma, la prossima estate o fra 18 mesi (a seconda dell’eventuale salvezza del Benevento), diventerà un giocatore della Juventus. Un modus operandi entrato a far parte della consuetudine di diverse società europee, quello della sinergia con altri club, e che proprio la Juventus aveva già utilizzato nel recente passato.

I casi Demiral e Hamed Traore - La sponda in quel caso fu il Sassuolo. Nel gennaio 2019 Demiral passò dall’Alanyaspor al Sassuolo e anche in quel caso alle spalle c’era la Juventus. Che con i neroverdi, prima della definitiva fumata bianca, aveva pattuito in anticipo un corrispettivo da versare per prelevare il suo cartellino in futuro. Ecco spiegato perché nell’estate del 2019 Demiral passò alla Juventus per 15 milioni e non all’Atletico Madrid per 25. Simile il discorso per Hamed Traore. Il giocatore è, anzi sarà, a tutti gli effetti del Sassuolo che nella stessa estate 2019 lo acquistò dall’Empoli in prestito biennale con obbligo di riscatto. Ma anche in questo caso l’ufficialità fu anticipata dalla sinergia coi bianconeri, che proprio come per Demiral stabilirono un prezzo di vendita futura per il suo cartellino.