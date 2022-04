Ricci: "Scelto il Toro per mettermi alla prova, in granata posso colmare le mie lacune"

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Milan: "Cerco di fare al meglio quello che vuole il mister, Juric mi chiede di migliorare in fase di non possesso e non perdere l’uomo. Sto cercando di lavorarci giorno dopo giorno".

Cosa ti ha spinto a scegliere il Torino?

"Ho preso subito in considerazione questa possibilità perché la vedevo come un mettersi alla prova e penso che per un calciatore sia fondamentale crescere. Qui penso di potermi completare colmando le lacune che ho come calciatore".