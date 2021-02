Riecco l'Europa League: oggi in campo Braga-Roma, Stella Rossa-Milan e Granada-Napoli

Lo scorso 14 dicembre sono stati sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League: Maniche, ex centrocampista portoghese, e Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, hanno dunque composto le sfide ad eliminazione diretto delle 32 squadre ancora in corsa per il titolo messo a disposizione dal Siviglia. Per il Milan affascinante sfida alla Stella Rossa, il Napoli se la vedrà con il Granada, mentre la Roma sarà ospite del Braga nella gara di andata. Queste le partite in programma e il calendario che comprende sfide di andata e ritorno:

LE PARTITE DI ANDATA

18 febbraio ore 18.55

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Stella Rossa-Milan

Slavia Praga-Leicester

Sporting Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Olympiacos-PSV Eindhoven

18 febbraio ore 21.00

Benfica-Arsenal

Anversa-Glasgow Rangers

Red Bull Salisburgo-Villarreal

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

LE PARTITE DI RITORNO

25 febbraio ore 18.55

Arsenal-Benfica

Glasgow Rangers-Anversa

Villarreal-Red Bull Salisburgo

Hoffenheim-Molde

Napoli-Granada

Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv

Ajax-Lille