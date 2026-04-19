Rigore di Colombo e rimonta completata: ora è il Genoa a condurre sul Pisa
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Rimonta completata per il Genoa: i rossoblù ora passano a condurre la sfida sul Pisa, grazie ad un calcio di rigore perfettamente eseguito da Colombo. Massima punizione indiscutibile: Baldanzi conclude sul secondo palo ed è il tocco con la mano di Canestrelli che manda l'attaccante a calciare dagli 11 metri.
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