Rigori chiesti da Juve e Napoli? Capello: "Chiesa fuori dal campo. Su Zielinski più di un dubbio"

Juventus e Napoli, nel primo tempo della sfida che si sta giocando all'Allianz Stadium, hanno reclamato un rigore per parte, per fallo di Lozano su Chiesa e di Alex Sandro su Zielinski. Questo il commento di Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport sui due episodi: "In quello in area degli azzurri Chiesa era già fuori dal campo, non penso ci sia rigore. Nel contatto tra Alex Sandro e Zielinski c'è più di un dubbio. Il brasiliano ha rischiato tanto perché il contatto sembra esserci. Sarebbe stata una leggerezza quella del bianconero, a pochi secondi dalla fine del primo tempo".