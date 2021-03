Rimanere all'Atalanta? Pessina: "Certo che vedo il mio futuro ancora qua"

Il centrocampista dell'Atalanta, Matteo Pessina, ha parlato prima della sfida contro il Real Madrid del mercato che incombe su di lui. “Certo che vedo il mio futuro ancora qua, come mi sta facendo crescere l’Atalanta non l’ha fatto nessuno. Vedo ancora un futuro insieme, lo vediamo come un bel punto di partenza, arrivare a giocarci queste partite in Champions è qualcosa di grande”.