Rinnovi Inter, dopo Brozovic toccherà a Perisic e Handanovic: per il croato pronto un biennale

vedi letture

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, l'Inter dalla prossima settimana proverà a stringere anche per altri due rinnovi di contratto. Per Ivan Perisic, scrive 'Tuttosport', è pronto un biennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione: nessun incontro in programma, ma la trattativa è aperta. Non sono invece ancora emerse le cifre per il rinnovo del capitano Samir Handanovic. L'accordo col portiere sloveno sembra più semplice nonostante l'arrivo in estate di Onana.