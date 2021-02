Riparte la Champions, quale italiana supererà gli ottavi? Un lettore su due sceglie Juve e Atalanta

Juventus e Atalanta supereranno gli ottavi di finale di Champions League. È questo il verdetto dei nostri lettori: il 44,92 per cento dei quasi mille votanti all'ultimo sondaggio hanno infatti scelto questa possibilità. I bianconeri, che oggi saranno la prima squadra italiana a scendere in campo, sono pressoché certi del passaggio per i nostri lettori: il 27,7 per cento considera infatti probabile che sia solo la squadra di Andrea Pirlo ad accedere ai quarti.

Risultati sondaggio (voti totali 935)

- Solo la Juventus. Per Lazio e Atalanta impegni proibitivi 27,7%

- Nessuna delle tre 7,27%

- Juventus e Atalanta, la banda di Gasp farà l'impresa contro il Real Madrid 44,92%

- Tutte e tre. Sarà grande Italia agli ottavi di finale 8,98%

- Atalanta e Lazio. Due imprese e il clamoroso flop della Juve 6,2%

- Juventus e Lazio, la squadra di Inzaghi eliminerà i campioni in carica 4,92%