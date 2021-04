Ripert, preparatore atletico Lazio: "Covid? Ci vogliono 6 settimane per ricondizionare un atleta"

Fabio Ripert, preparatore atletico biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare lo stato di forma della squadra di mister Inzaghi nel corso della stagione 2020-21: "Questo campionato è stato particolare, visto il poco tempo passato con l'ultimo. La preparazione è stata ovviamente diversa dal solito, viste le sole due settimane di recupero. Alla fine di questa stagione sarà fondamentale staccare la spina e ricaricarsi. La squadra però sta bene, non ha registrato un calo fisico importante. Adesso cercheremo di portare tutti al massimo della condizione tutta la squadra, tra chi è impiegato meno e chi di più. Servirà essere perfetti perché non si potrà sbagliare. Covid? Sicuramente ci ha influenzato, colpendo molti calciatori. Ci vogliono almeno sei settimane per ricondizionare un atleta sull'aspetto atletico".

Ripert si è poi soffermato anche sulle differenze tra gli atleti di ieri e gli atleti di oggi, con le dirette conseguenze sulla questione infortuni: "Rispetto al passato, i calciatori di oggi corrono di più, arrivando anche a 14 km a partita. Questo ovviamente comporta un aumento degli infortuni che però arrivano principalmente in partita, dove c'è il massimo dello stress atletico e psicologico. Acerbi? Parliamo di un calciatore mentalmente al di sopra della norma. Ha capacità di recupero incredibili, è importante anche la gestione del ruolo e l'alimentazione, cose che Francesco controlla bene".