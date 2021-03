Riscatto Cristiano Ronaldo, in Portogallo lo esaltano: "Tripletta perfetta per zittire le critiche"

Un gol di testa, uno di destro e uno di sinistro. Tre reti per rispondere alle critiche e ribadire ancora una volta un concetto molto semplice: sono tutt'altro che finito. Cristiano Ronaldo, dopo la delusione in Champions, è tornato a trascinare la Juventus in campionato rifilando una tripletta al Cagliari. E i quotidiani portoghesi lo esaltano: Record, nella sua edizione online, scrive "Un CR7 perfetto risponde alle critiche", mentre A Bola titola "Parlate adesso! 770 reti in carriera ed i complimenti di Pelé per avere superato il suo record: grande risposta di Ronaldo alle critiche".