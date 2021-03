Ritorno in una big? Defrel: "Giocare per lo scudetto un sogno, ma al Sassuolo sto bene"

Nella sua intervista a Sky Sport, dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli, Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, ha parlato anche della possibilità di poter avere un'altra chance in una big dopo la non entusiasmante esperienza alla Roma: "Devo fare molto di più, sono stato fermo per infortunio ma ora che sto ritrovando la forma voglio segnare di più. Giocare per lo scudetto in un top club è il sogno di tutti ma sono contento al Sassuolo".