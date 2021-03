Rivedi Conceicao alla vigilia della Juve: "Sarà difficile, ma daremo tutto"

vedi letture

Vigilia di Champions League, con Juventus-Porto che deciderà quale tra le due compagini proseguirà il cammino in Europa. Sergio Conceicao, alla vigilia della sfida, ha parlato così di come i suoi giocheranno la gara: "Abbiamo accumulato tantissime partite. Abbiamo alcuni giocatori che hanno giocato di più e che ho in dubbio al momento per problemi fisici. Ma noi allenatori siamo qui per trovare le soluzioni. Conosciamo la Juventus, io credo che la Juventus abbia potuto recuperare alcuni giocatori importanti come Cuadrado. Faremo il possibile per poter essere degni del nostro simbolo che abbiamo sul petto, che è storia del Porto. Sappiamo che troveremo una squadra che di recente ha giocato finali di Champions, che ha investito molto per poter vincere la competizione. Cercheremo di fare una partita che rifletta il nostro modo di essere squadra e cercheremo di vincere".