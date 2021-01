Rivedi Conte sulla crescita Inter: "Mentalità cambiata, i giocatori mi seguono perché..."

"L'ho sempre detto: abbiamo dato il via a un percorso che nel tempo ha visto netti miglioramenti, anche nella mentalità, nell'affrontare partite nella giusta maniera. Ora serve una crescita, tecnica e tattica, oltre che di concentrazione, da parte di tutti i calciatori". Così Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato della crescita della squadra in questi mesi: "E tutti, più o meno velocemente, stanno migliorando sotto tutti i punti di vista. In un anno e mezzo i miglioramenti sono stati tanti: alcuni si vedono di più, altri meno, ma io vedo anche nelle battute d'arresto che qualcosa in più a casa lo portiamo sempre. Se vogliamo stare in alto, i margini di errore devono essere minimi. Non ci si può accontentare dell'effimero successo quotidiano, pensiamo a portare a casa qualcosa di importante a fine stagione". Riascolta le parole del tecnico nerazzurro.