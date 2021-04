Rivedi Dzeko dopo il passaggio del turno in EL: "La fascia era un onore, ma conta la Roma"

"Alla fine ce l'abbiamo fatta e questa è la cosa più importante. La squadra ha fatto vedere carattere. Abbiamo sofferto, ad Amsterdam e anche oggi. Abbiamo corso tanto fino alla fine e ci siamo meritati questa semifinale". Parole e pensieri di Edin Dzeko, centravanti della Roma e autore del gol del definitivo 1-1 nella sfida contro l'Ajax. "Il gol? Bisogna stare lì quando arriva la palla. A 35 anni magari faccio una corsa in meno, ma bisogna stare lì. Quell'azione dovevamo farla anche altre volte, siamo usciti con 2-3 passaggi e siamo arrivati in porta. Sono contento anche per Calafiori, non ha giocato tanto quest'anno e giocare così i quarti di finale è importante. La fascia di capitano? Per me la fascia è sempre stata un onore, ma io gioco per la Roma, non per la fascia, e darò sempre il massimo per la Roma. Questo conta, nient'altro". Rivedi l'intervista del centravanti bosniaco ai microfoni di Sky.