Rivedi l'ironia di Ancelotti: "Ronaldo a fine carriera? Ha segnato solo 35 gol, è in calo"

Con la sua solita ironia, Carlo Ancelotti ha parlato di Cristiano Ronaldo, uno dei possibili obiettivi per il suo nuovo corso al Real Madrid: "Non mi sembra corretto parlare di Cristiano avendo un contratto con un'altra squadra, ovvero la Juventus. Posso parlare dell'affetto che ho per lui e della felicità che provo visto che sta facendo bene alla Juve, segnando tanti gol. Un giornalista italiano mi ha chiesto se per me fosse a fine carriera. Gli ho chiesto quanti gol avesse fatto quest'anno e mi ha risposto '30 o 35'. Allora io ho detto 'sì, è a fine carriera', perché ne ha fatti solo 30 e di solito ne segna 50. Vuol dire che sta calando".