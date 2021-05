Roberto Baggio a Il Venerdì: "Pontello mentiva, mi aveva già venduto agli Agnelli"

Roberto Baggio ha rilasciato una lunga intervista a Il Venerdi de La Repubblica. Dove si racconta, l'uomo che è oggi, lontano dal calcio, che non segue, che non guarda, che non lo appassiona. Tifa Los Angeles Lakers ed è appassionato di calcio femminile ma il pallone di oggi, proprio no. Una lunga chiacchierata nella sua casa con Emanuela Audisio, tra caccia, natura, buddismo, ricordi. C'è ampio spazio per la Fiorentina, "non volevo lasciarla ma ho scoperto che i proprietari uscenti, i Pontello, mentivano. Mi avevano già ceduto agli Agnelli. Sono andato due volte a Roma a parlare con Cecchi Gori e la seconda mi dice 'se non vai alla Juve, non mi fanno comprare la società', e così sono passato per mercenario". E poi il rigore di Pasadena. Quel, rigore di Pasadena. "L'unico che nella mia vita ho tirato alto e non so perché. Ancora non me lo perdono: ho passato sere a sognare che lo buttavo dentro, ma quel giorno avrebbero potuto uccidermi e non avrei sentito niente".