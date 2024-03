Ufficiale Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Lecce. Ecco la nota dei giallorossi

Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Lecce, adesso è anche ufficiale. Arrivata la comunicazione del club salentino: "Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Addio dunque al tecnico assunto l'estate scorsa, che lascia la squadra al 16° posto con 25 punti raccolti in 28 partite.

Fatale per lui la sconfitta di ieri con l'Hellas Verona ma soprattutto quanto avvenuto a margine. Quasi finita in rissa e a causare il parapiglia è stato proprio l'allenatore del Lecce: Thomas Henry e Marin Pongracic si sono scambiati "complimenti" dopo il fischio finale, ma sono stati interrotti proprio da D'Aversa, che è andato ad affrontare a brutto muso il centravanti scaligero e gli ha rifilato una testata. Sull'entità del contatto - probabilmente D'Aversa ha solo appoggiato fronte contro fronte, ma Henry sosteneva di essere colpito - si potrà discutere, resta il gesto di chi dovrebbe calmare gli animi e invece li ha infuocati.

Il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport". Questo il comunicato con cui, di fatto, il club salentino condanna il gesto che ha visto protagonista in negativo il tecnico dei pugliesi.

Le parole di Henry: "Parto col dire che mi voglio scusare con i miei compagni e con i tifosi. Mi scuso per aver reagito, con le parole, alle tante provocazioni vissute in campo oggi, fatto comprensibile in una sfida con una simile posta in palio. Ma questo non giustifica e non potrà mai giustificare una testata quando hai già preso la strada degli spogliatoi, felice per i tre punti guadagnati".

D'Aversa aveva chiesto scusa per quanto accaduto: "Mi sono lasciato trascinare dalla foga e ho perso lucidità - ha ribadito il tecnico -, ma non al punto di colpire un'altra persona. Questo non mi appartiene, lo respingo e non lo accetto".