Roma, a centrocampo pressing per Soyuncu: possibilità prestito verso fine mercato

Dopo l'arrivo di Huijsen, la Roma è alla ricerca di nuovi innesti. Il club della Capitale starebbe pensando a rinforzare il proprio centrocampo anche se per il momento starebbe cercando di smuovere il mercato in uscita prima di nuovi acquisti. Fra i giocatori che potrebbero lasciare il club giallorosso, ci sarebbe Renato Sanches anche se il portoghese per il momento non sarebbe convinto ad accettare le proposte di Besiktas, Paok e Olympiakos.

Pressing per Soyuncu

In entrata invece piace molto Caglar Soyuncu. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club andrebbe in pressing sul centrocampista dell'Atletico Madrid. La possibilità, si legge, sarebbe di un prestito secco a fine mercato poiché in Spagna il ragazzo non sta trovando spazio.