Roma, affaticamento muscolare per Zalewski: a rischio la trasferta con l'Empoli

La Roma dovrà probabilmente rinunciare a Nicola Zalewski per la sfida di lunedì contro l'Empoli. Secondo VoceGiallorossa infatti il giovane esterno sinistro ha accusato un risentimento muscolare nelle ultime ore e salvo sorprese sarà risparmiato per la trasferta del Castellani da José Mourinho, anche se le sue condizioni non preoccupano particolarmente.