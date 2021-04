Roma-Ajax, Ten Hag polemico: "2-0 annullato? Incomprensibile. In semifinale non vanno i migliori"

L’Ajax non ha digerito l’eliminazione nei quarti di finale subita nel doppio confronto con la Roma. A polemizzare, anche Erik ten Han, tecnico della formazione di Amsterdam: “Senza chiudere la gara non si può passare, è una cosa che sappiamo quando si gioca a questi livelli - dice all’edizione olandese di ESPN - Il secondo gol è stato annullato per ragioni incomprensibili, l’arbitro era lì e ha fatto continuare: se ha valutato l’azione è una rete regolare. E nel primo tempo non ha visto Tadic andare a terra in area di rigore. Penso che in semifinale non ci sia andata la squadra migliore. Sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro la Roma, abbiamo commesso troppi errori individuali”.