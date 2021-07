Roma, concorrenza dalla Premier League per Zouma: Tottenham ed Everton sulle sue tracce

Non c'è soltanto la Roma sulle tracce di Kurt Zouma, 26 anni, in uscita dal Chelsea. Il francese, stando a quanto raccontato da Telefoot, ha rifiutato una proposta del Wolverhampton. Ma in Premier League non mancherebbero altre pretendenti: Tottenham ed Everton hanno inserito il suo nome nelle rispettive wishlist.