Roma, confronto post derby. Ora Coppa Italia e mercato per ripartire

Il giorno dopo, a mente fredda, fa ancora più male. Musi lunghi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti dopo il 3-0 nel derby di venerdì. Ma l’obiettivo è ripartire e provare a dimenticare il prima possibile il doppio confronto con Inter e Lazio che in dote ha portato un solo punto. Al Fulvio Bernardini è andato in scena anche un confronto tra squadra e allenatore e tra Pinto e la dirigenza: la sconfitta con i biancocelesti è ritenuta inaccettabile, ma nessun processo ai singoli. In sostanza: si sbaglia da squadra e gli errori sono stati collettivi. La Roma, poi, tutte le volte che è caduta (vedi Napoli e poi Bergamo), si è sempre rialzata, ma agli appuntamenti importanti è mancata clamorosamente. Chi più di altri è finito nel tritacarne delle polemiche è Fonseca e l’incapacità, a detta di molti, di saper interpretare le partite. Non esenti da colpe, però, anche i calciatori: in particolare i più esperti come Dzeko. Il confronto con Immobile nei big match è impietoso nei confronti del bosniaco. Appena 5 gol in 18 scontri diretti, esattamente il doppio per il cugino biancoceleste nelle stesse partite, l’ultimo dei quali proprio venerdì nel derby.

Insomma, il lavoro per Tiago Pinto e i Friedkin è ancora tanto, ma la Coppa Italia (martedì c’è lo Spezia) presenta una prima occasione: passare il turno e regalarsi il Napoli ai quarti di finale. Il mercato e la società dovranno fare il resto: è evidente come alla società serva un esterno che possibilmente possa giocare su entrambe le fasce per dare fiato quando serve a Spinazzola. L’altro obiettivo nel breve termine è un attaccante e la dirigenza lavora sempre su El Shaarawy. Guardando all’estate, poi, non è escluso che la Roma pensi anche a un attaccante che possa prendere il posto di Dzeko, perché se il bosniaco è quello visto venerdì o negli ultimi big match, al club allora serve a poco.