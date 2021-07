Roma, da Trigoria al ritiro: la Moutazione è cominciata

Chiedi e ti sarà dato. E’ un po’ quello che sta succedendo in questi giorni tra la Roma e Mourinho. Lo Special One fa una richiesta, il club l’asseconda. Che sia il mercato, la planimetria di Trigoria o altro poco importa: tutti sono al servizio del tecnico portoghese. Lo ha confermato anche lo stesso Tiago Pinto ieri a Dazn durante la presentazione del nuovo calendario della Serie A. “Noi stiamo lavorando per Mourinho e la Roma, siamo tutti entusiasti, felici e motivati per il suo arrivo ma abbiamo tanto lavoro da fare per migliorare la Roma e fare dei buoni risultati durante la stagione” ha spiegato il GM che un primo regalo all’allenatore lo ha fatto con l’acquisto di Rui Patricio. Nella lista del manager, infatti, era finito Gollini, profilo più futuribile, ma l’ex Tottenham ha chiesto e ottenuto il portiere che era del Wolverhampton. Con ogni probabilità verrà assecondato anche sul terzino sinistro (Telles) e in mezzo al campo (Xhaka). La linea Mourinho, però, non finisce qua: prima del suo arrivo a Trigoria aveva richiesto un maxischermo da mettere sul campo principale per far rivedere alla squadra gli errori durante gli allenamenti e l’ha ottenuto, ha chiesto di blindare gli allenamenti e le prime due amichevoli (già domani) non saranno accessibili al pubblico e ai giornalisti. Così come ha voluto fortemente un ritiro in Portogallo prima del debutto ufficiale in Conference League e a meno di clamorosi scossoni la Roma partirà il 26 luglio per Algarve. Neanche a dirlo, anche li tutto blindato. Insomma, Mourinho ha iniziato il suo lavoro di schermo nei confronti della squadra e sta studiando e compattando il gruppo come la cena andata in scena a Trigoria due sere fa. Gli allenamenti anche sono cambiati rispetto al passato: più lunghi e intensi, la voce di Mourinho sempre presente per richiamare all’ordine i suoi calciatori. Una vera e propria Moutazione a Trigoria con la speranza che possa portare ai titoli tanto inseguiti dalla proprietà e dai tifosi.