Roma, dal caso Dzeko al mercato: l’era Pinto è cominciata in salita

La prima impressione è sempre quella giusta. Ecco, forse non sarà stato il caso di Tiago Pinto e la Roma. Il General Manager giallorosso ha iniziato da un mese la sua nuova avventura e l’impatto è stato tutt’altro che soft. A cominciare dal Covid che ha tardato lo sbarco in Italia del gm, arrivato solo il 5 gennaio salvo poi scoprire di essere ancora positivo e tornare nuovamente in isolamento. Un lavoro dunque iniziato da remoto e che nel giro di poco tempo è raddoppiato complice la brutta figura nel derby con la Lazio e subito dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia. Una doppietta che ha reso traballante la panchina di Fonseca e fatto deflagrare il caso Dzeko. Tutto questo con il mercato aperto che ha regalato Reynolds ed El Shaarawy al tecnico portoghese, ma che non ha prodotto uscite. Diawara, Carles Perez, Santon, Fazio, Jesus e Bruno Peres, infatti, non si sono mossi da Trigoria nonostante ormai non facciano più parte del progetto Roma.

Insomma, un inizio decisamente in salita per il nuovo GM che dovrà provare a far quadrare i conti entro il prossimo 30 giugno 2021. Una mano può darla il ritorno in Champions League, ma per questo servirà anche prima ristabilire l’armonia all’interno di Trigoria. Il riferimento è a Dzeko e Fonseca e già oggi inizierà il lavoro di mediazione tra le parti. Al centro sportivo giallorosso nelle prossime ore è atteso il confronto tra giocatore, allenatore e dirigenza: l’obiettivo è ‘firmare’ un armistizio fino a fine stagione per il bene della Roma. Poi, probabilmente, ognuno per la sua strada. L’agenda di Pinto, però, non finisce qui perché ora dovrà iniziare a lavorare a tutta una serie di rinnovi di giocatori che saranno i perni della Roma del futuro. Il primo sarà Pellegrini. Nel giorno del suo insediamento il gm ha detto: “Lorenzo incarna i nostri valori”, ora le parole devono essere trasformate in fatti. Verso marzo-aprile poi bisognerà prendere una decisione sull’allenatore, perché Fonseca ha il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League, ma il progetto dei Friedkin sembra dire altro: Allegri e Sarri restano i preferiti per il futuro.