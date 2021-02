Roma, dalla Germania: il Lipsia sta valutando il riscatto di Kluivert

Secondo quanto riportato da Bild, nonostante una stagione complessa a causa anche di diversi infortuni, il Lipsia starebbe valutando il riscatto di Justin Kluivert, arrivato in prestito la scorsa estate dalla Roma. Il giocatore potrebbe restare in Germania nel caso in cui il club tedesco si decida a versare la cifra fissata per il riscatto, che per il quotidiano è compresa tra 10 e 13 milioni di euro.