Roma, Diawara al Wolverhampton per far partire l'assalto al regista che vuole Mourinho

Nel corso del suo viaggio a Londra per Tammy Abraham, Tiago Pinto ha lavorato anche alla cessione di Amadou Diawara al Wolverhampton. La Roma - si legge su La Gazzetta dello Sport - l'ha messo sul mercato, fissando il prezzo a 12 milioni di euro. Vorrebbe venderlo quanto prima per far partire poi l'assalto al regista che Mourinho chiede da inizio mercato.