Roma, difesa con gli uomini contati. Fonseca costretto a ripescare Fazio

vedi letture

La Roma affronterà il Benevento con un reparto difensivo inedito. Smalling e Kumbulla sono ancora out, Fonseca spera di recuperarli in vista del Milan. Ibanez ieri non ha fatto esami, ma ha avuto un risentimento muscolare ai flessori. Cristante ha accusato una lombalgia, difficile da valutare. Oggi proverà, ma le ore a disposizione per recuperare sono poche. E anche Santon è di nuovo fermo per un risentimento muscolare. Fonseca è che quindi costretto a rispolverare Fazio e Juan Jesus, ormai fuori dal progetto tecnico dell'allenatore portoghese. Fazio ha maggiori possibilità di giocare rispetto a Juan Jesus, ma Fonseca potrebbe anche confermare la difesa in emergenza di Braga. A scriverlo è il Corriere dello Sport.