Roma, Dybala: "Stiamo costruendo una mentalità vincente. L'esultanza con Viña per il suo mate"

Paulo Dybala ai microfoni di Sky commenta il successo della Roma sul campo dell'Empoli (1-2) nel quale la Joya si è distinta con un gol e un assist:

Sull'esultanza con dedica a Vina: "Con Vina beviamo sempre il mate, lui lo fa meraviglioso e io volevo festeggiare con lui".

Mourinho ti lascia tanta libertà per esprimerti in campo?: "Diciamo che oggi voleva che io e Tammy fossimo vicini e potessimo pressare i centrali loro. Poi hanno trovato più spazio e io dovevo stare più dentro, ma è una questione relativa alle mie caratteristiche".

Cosa manca alla Roma per vincere lo scudetto?: "Come ho detto durante la mia prima conferenza stampa, dobbiamo stare tranquilli. Abbiamo uno degli allenatori più forti al mondo, dei giocatori incredibili con tanta esperienza ma dobbiamo essere tranquilli, giocare per vincere e costruire una mentalità vincente".

La presenza di Zaniolo in panchina è stata un gran segnale: "Prima delle due sconfitte dovevamo essere più uniti come squadra. Per Nicolò sarebbe stata dura giocare oggi, per via dell'infortunio. Ma il fatto che sia venuto a darci una mano è un grande segnale per noi".

Ora l'Europa League, alla quale la Roma deve puntare: "Non voglio dire che puntiamo a vincere qualcosa in particolare. Pensiamo ad andare piano piano, affrontando ogni gara con la mentalità giusta e giovedì dobbiamo vincere assolutamente".