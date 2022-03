Roma e Lazio in campo pensando al derby: anche Zaniolo e Pedro tra i diffidati

Roma e Lazio in campo pensando al derby. I giallorossi scenderanno in campo alle 18 contro l'Udinese, i biancocelesti se la vedranno domani col Venezia. In entrambi i casi, al di là delle espulsioni, ci sarà chi dovrà fare particolare attenzione a non rimediare cartellini gialli: nelle fila dei giallorossi, i diffidati sono Pellegrini e Zaniolo. Risponde la Lazio con Luiz Felipe, Zaccagni e Pedro. Nomi pesanti, come pesante è la stracittadina che si apprestano a vivere le due squadre nel successivo weekend di Serie A.